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صافى أرباح البنوك يسجل 107.1 مليار جنيه فى 2021

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دينا عبدالفتاح
08:41 م | السبت 19 مارس 2022
صافى أرباح البنوك يسجل 107.1 مليار جنيه فى 2021

صافى أرباح البنوك يسجل 107.1 مليار جنيه فى 2021

ارتفع صافى أرباح البنوك ليصل إلى 107.1 مليار جنيه خلال 2021، وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالى المصروفات لتسجل 245.6 مليار جنيه فى 2021، وبلغ صافى إيرادات النشاط حوالى 352.7 مليار جنيه فى 2021. كما سجل صافى العائد بالقطاع المصرفى 286.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، وبلغ إجمالى المركز المالى بالبنوك 8.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 8.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وسجلت الأوراق المالية واستثمارات القطاع فى أذون الخزانة نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 3.01 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021. ويواصل القطاع المصرفى بهذه الأرقام تحقيق الإنجازات والنتائج القوية خلال العام الماضى، استمراراً للتطور الكبير فى أدائه على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تطبيق برنامج الإصلاح النقدى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية منذ نهاية 2016، واستمر حتى عام 2019، ليبدأ بعده برنامج جديد للإصلاح الهيكلى للاقتصاد.

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