أستاذ اقتصاد: يجب تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي لمواجهة الأزمات العالمية

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تشمل شقا قصير الأجل يتعلق بالمعطيات التي تكتنف الأزمة؛ خاصة أن الاقتصاد -المصري والعالمي- لم يكد يخرج من أزمة كورونا، حتى دخل في الأزمة الأوكرانية خاصة في ظل التوقعات العالمية بأن يمر الاقتصاد العالمي بمنعطفات بسبب تداعيات الأزمة الراهنة.

الخروج من الأزمات الاقتصادية

وأضافت «المهدي» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»، أن الاهتمام بالخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية هو الشغل الشاغل لأي دولة في العالم الآن، حتى أن التقارير الدولية للمؤسسات الدولية تتحدث عما يسمى بـ«الجاهزية والاستعداد» للتعامل مع الأزمات، خاصة أن نفس التقارير قللت وخفضت من توقعات استقرار الاقتصاد العالمي.

وشددت على ضرورة العمل ضمن الإجراءت طويلة الأجل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك السلع الاستراتيجي الذي يغطي الآن بنسبة 60%، والدولة تعمل على تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال هذه الفترة.

ارتفاع أسعار الحبوب

وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه بخلاف الأسباب العالمية لأزمة كورونا فإن تأثيرها محليا له بعض الأسباب، فعلى سبيل المثال، الجزء الأكبر من وارداتنا الغذائية وبالأخص الحبوب والقمح قادم من دولتي النزاع بنسبة 80% من روسيا، وأوكرانيا 20%، مشيدةً بجاهزية الحكومة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لمدد تغطي الأزمة في الأجل القصير والمتوسط فضلًا عن المنافذ.