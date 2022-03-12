الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.. ومخالفات الأعلاف لا تتعدى 5%

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم تسجيل مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقا لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما يساعد على التصدير.

سليمان: نحن على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الاإنتاج الداجني

وأضاف طارق سليمان، خلال لقائه في برنامج «الثمرة» المذاع على قناة «مصر الزراعية»، من تقديم الاعلامي عز النوبي: «نحن على أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الاإنتاج الداجني، وحققنا اكتفاء من بيض المائدة ولدينا العديد من الفرص التصديرية للخارج».

وأكد طارق سليمان أن توفير الأعلاف الآمنة لتحقيق إنتاج عالي يتم من خلال التفتيش الفجائي وسحب عينات لتحليلها من اللجان المسؤولة، موضحا أننا نهتم بتصنيع أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة داخل مكان مرخص ومضمون، «في البداية كنا نرصد العديد من المخالفات على يد لجان التفتيش الفجائي ولكنها قلت كثيرا ولا تتعدى 5% من إجمالي الصناعة».

الزراعة: وضع بروتوكولات لتوفير الدعم الفني والمالي

وأوضح «سليمان» أن وزارة الزراعة وضعت بروتوكولات لتوفير الدعم الفني والمالي لرفع كفاءة عنابر تربية الدواجن لصغار المربين وتحويلها من النظام المفتوح للمغلق ، مشير الى أن نظام التربية المغلق له العديد من المزايا أهمها مضاعفة عدد الطيور المرباه وزيادة عدد دورات التربية وقلة نسبة النفوق.

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