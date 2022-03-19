لميس الحديدي: تخيلنا أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تتجاوز أسبوعا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ حديث الأسعار والأوضاع الاقتصادية العالمية لا يزال الأهم عالميا ومحليا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

الحرب ليست وشيكة الحل

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «البعض تخيل أن الأزمة تكون قصيرة ولن تتجاوز أسبوعا واحدا لكن من الواضح أنها ليست وشيكة الحل، داخلين على شهر ويبدو أنها هذه الأزمة التي طالت الاقتصاد العالمي هتطول، وسط موجة تضخم عالمي عصفت بالعالم».

المشكلة ليست في الأزمة

وأوضحت: «المشكلة ليست في الأزمة؛ فالأزمات أكسبتنا الخبرات لكن السؤال كيف نواجه الأزمة بإجراءات عاجلة مثل أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي خلال أيام وضخ السلع، وهذا يتم الآن لكن نتحدث عن الأجل الطويل وما يجب أن يتضمنه من إجراءات طويلة الأمد مثل علاج المشكلات العضوية في الاقتصاد، وهذا ما يجب أن نواجهه حتى لا تصبح المسألة مشكلات قصيرة الأجل».