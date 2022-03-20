«ماجد» يقود طائرة جامبو في شوارع بنها.. رحلة 20 دقيقة من الضحك والفرفشة

«أهلا بكم علي متن الطائرة جامبو من مطار بنها»، بهذه الجملة يستقبل ماجد عبد الله ابن مينة بنها الذي يعمل سائق علي سيارة سوزوكي بعاصمة محافظة القليوبية لتبدأ رحلة فرفشه وضحك وغناء للركاب المحظوظين بعد استقلال سيارة «العم ماجد»، كما هو معروف ومشهور بين البنهاوية، لتنطلق من منطقة الأهرام وحتى الرياح المعروفة بـ«وابور التلج».

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع «العم ماجد»، ابن بنها، الملقب بصاحب أخف دم في مصر وقائد أشهر رحلة للفرفشة والضحك لركاب السرفيس على خط الرياح الأهرام الداخلي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

نكت العم ماجد

يبهر «العم ماجد» ركابه بعدد من المواهب المختلفة منها تقليد أصوات الفنانين وإلقاء النكات، وطوال الرحلة يكرر هذه الأصوات وكأن الركاب داخل طائرة حقيقية، بخلاف نصائحه للجميع بالحب والضحك والسعادة والابتسام، مؤكدًا أن البسمة وإدخال السرور على الناس صدقة، ولذا لا تنقطع ضحكاته مع الركاب والمارة في الشارع وقائدي السيارات في الطريق، مما جعله أشهر سائق سوزوكي ببنها، كما أن هناك زبائن كثيرين يبحثون عنه لاستقلال سيارته.

رحلة الفرفشة تستغرق 20 دقيقة

قال «العم ماجد»، إن رحلة الفرفشة التي يقودها علي متن سيارته السوزوكي المعروفة في بنها بـ«طائرة عم ماجد الجامبو» تستغرق من 15 إلى 20 دقيقة، وهي مدة المسافة ما بين محطة الإنطلاق بالموقف الرئيسي بالرياح حتى منطقة الأهرام آخر الخط والعكس، مؤكدًا أنه يحب الفنانين محمد صبحي وأشرف عبد الباقي ويستطيع تقليدهما ويتمني مقابلتهما.

العم ماجد: بحب التمثيل

وحكي أنه يحب التمثيل وتقديم النصائح الإجتماعية لمتابعيه والركاب، من خلال التطرق لموضوعات مثل المغالاة في المهور والزواج ونصائح للمتزوجين ونصائح لإدخال السرور والبهجة على الركاب والأهالي من أحباء «العم ماجد» ببنها، مشيرا إلى أنه لديه صفحة على موقع «فيس بوك» لعمل فيديوهات ساخرة ومضحكة لتصل إلى قلوب أكبر عدد من محبيه ومتابعيه.