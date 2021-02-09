من جديد.. صاحب أشهر استقالة على السوشيال والمدير الفرفوش وجها لوجه

قال أحمد عبدالعزيز، صاحب أشهر استقالة على السوشيال ميديا، إنه تخرج حديثًا من الجامعة، والتحق بالعمل في شركة خاصة للمقاولات، «لقيت الأسلوب مكنش كويس في التعامل واتكرر أكتر من مرة، قلت مينفعش أخليني في المكان»، لذلك قام بتقديم استقالته التي رفضها محمود مرسي، مدير الموارد البشرية بالشركة.

لفتة طيبة من مدير إدارة الموارد البشرية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن محمود مرسي كان له فضل كبير في استعادة الحماس للعمل مرة أخرى، وكان له الفضل في عودته للعمل بالشركة مرة أخرى، «محمود كويس مع الناس كلها وكانت لفتة لطيفة منه».

صاحب أشهر استقالة على السوشيال يكشف سبب تقديمها

وتابع: «أنا مستمر بإذن الله في الشركة طول ما مديري كده، بس كان الأسلوب وحش كذا مرة ورا بعض من مديري المباشر وليس من محمود مرسي، عشان كده قدمت استقالتي واتفاجئت من الموضوع لما نزل على السوشيال، بس ده حفزني بزيادة».

بينما قال محمود مرسي، الملقب بالمدير الفرفوش، مدير الموارد البشرية بالشركة، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إنه مسؤول عن 300 شخص داخل الشركة، سواء عمال أو فنيين أو مهندسين، كما أنه لا يتعامل مع موظفين في المواقع، لكنه يتابع أعمالهم من خلال السوبر فايزر على كل موقع، «المشرف بتاع أحمد هو اللي كان مضايقه شوية».

اتصدمت من انتشار الاستقالة ورفضها على السوشيال.. شيء مفرح

وأوضح أنه يتخذ هذا الأسلوب للضحك والكوميديا في تعامله مع الموظفين، حيث إن وظيفة الاتش ار تخيف الكثيرين «معروف الاتش آر البعبع بتاع الشركة، مكروه احيانًا حاولت أغير من السياسة دي، قلت فيها ايه لما اهزر معاهم وأخرج بعد الشغل، وأحببهم فى شخصية الإتش آر، بخلي الناس مبسوطة كل حاجة في ايدي اعملها مش بتأخر على الموظفين، أنا كنت بصالح أحمد بطريقة كوميدية بس لاقت رواجا واتصدمت من تأثير السوشيال ميديا كان شيء مفرح».