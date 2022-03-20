سعر اليورو اليوم الأحد 20-3-2022.. متباين محليًا ومتأرجح عالميًا

سجّل سعر اليورو، اليوم الأحد 20-3-2022، في البنوك المحلية تباينًا، وسط تذبذب سعر العملة الأوروبية الموحدة، كونها الأكثر تأثرًا، وبشكل كبير جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مقابل الدولار.

وحققت التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي عجزًا قياسيًا بلغ 27.2 مليار يورو منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم.

أسعار اليورو في البنوك

وتباين سعر اليورو في البنوك المختلفة، سواء في البيع والشراء، ليُعرض في بنك عودة، بأعلى سعر بيع في مصر بواقع 17.5737 جنيه، فيما جاء «ميد بنك» في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 17.3894 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الأحد 20-3-2022 في البنك المركزي 17.433 جنيه للبيع و17.288 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبى الإسلامي 17.522 جنيه للبيع مقابل 17.249 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.44 جنيه للبيع مقابل 17.2401 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 17.418 جنيه مقابل 17.2401 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 17.418جنيه مقابل 17.2401 جنيه للشراء.

- كما بيع في بنك بلوم بسعر 17.418 جنيه مقابل 17.2401 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

يواصل سعر اليورو التأرجح عالميًا أمام عدد من العملات اليوم الأحد 20-3-2022، خاصة أمام الدولار

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بسعر 1.105.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 131.73.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.646.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.029.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.838.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.38.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.14.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.05.