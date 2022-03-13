تباين سعر اليورو اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر، بداية التعاملات البنكية وتأثرت العملة الأوروبية الموحدة اليورو بالحرب الروسية الأوكرانية، وتعاني العملة الأوروبية من التذبذب أمام عدد من العملات الرئيسية عالميا بين الصعود والهبوط.

سعر اليورو اليوم

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة تباينًا سعريًا في البيع والشراء، ليعرض في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بأعلى سعر للشراء في مصر بسعر 17.3154 جنيه، فيما جاء بنك التعمير والإسكان في صدارة البنوك التي تبيع اليورو بسعر 17.4212 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر اليورو، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الأحد 13-3-2022 ليباع في بنك مصر 17.5029 جنيه للبيع و17.2447 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.525 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2417 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك cib بيع بسعر 17.551جنيه مقابل 17.2667جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.5251 جنيه للبيع، مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك «المشرق» 17.4589 جنيه للبيع، مقابل 17.2933 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل عدد من العملات الأجنبية اليوم

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.0996 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 127.96 ين ياباني.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.0946 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.0078 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.3329 دينار.