سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في مصر مقابل الجنيه

تختلف أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة إذ يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو بشكل يومي مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية المتوقع أن تؤثر على مختلف الأسعار.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي cib، وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 17.29 جنيه للبيع و17.09 للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

وجاء سعر اليورو في بنك مصر 17.05 للشراء مقابل 17.29 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء 15 مارس الحالي.

سعر اليورو اليوم بنك cib

كما سجل اليورو في البنك التجاري الدولي سعر 17.07 للشراء مقابل 17.31 جنيه للبيع وفق التحديث الصباحي للبنك على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.31 جنيه للبيع مقابل 17.11 جنيه للشراء اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وأيضا سجل اليورو في المصرف المتحد سعر 17.07 جنيه للشراء مقابل 17.31 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجل اليورو في البنك المركزي المصري المسئول عن الجهاز المصرفي سعر 17.15 جنيه للشراء مقابل 17.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر 15.66 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك البركة سجل سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.