تكريم 25 من الأمهات العاملات بالأسواق في شبرا الخيمة (صور)

كرمت جمعية «شبرا الخير»، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، نحو 25 من الأمهات العاملات بالأسواق الشعبية في مدينة شبرا الخيمة، والتي يقطنها أكثر من 3 ملايين مواطن، بمناسبة عيد الأم، من خلال توزيع العديد من الهدايا العينية عليهم.

حملة «بحبك يا أمي»

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير «نتظر شهر مارس من كل عام لإطلاق حملة (بحبك يا أمي)، بهدف رسم البسمة على وجوه أمهاتنا وسط مصاعب الحياة اليومية، ويكفينا إدخال الفرحة ولو لحظات على أمهاتنا العاملات بالأسواق».

وذكر، أن هذا العام هو الرابع على التوالي الذي تطلق فيه الجمعية حملة «بحبك يا أمي»، لتكريم الأمهات العاملات بالأسواق.

تكريم الأمهات بالأسواق

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير: دخلنا أكبر الأسواق الشعبية اليوم في مدينة شبرا الخيمة، واخترنا أكبر الأمهات سنا في الأسواق، واللائي يحتجن لكلمة حنان أو تكون في حاجة لضحكة وسعادة.

واختارت الجمعية الأمهات العاملات في مهن بسيطة، مثل بائعات الخضراوات والجبن والخبز والسلع المختلفة.

وأوضح «فاروق»، أن الحملة تأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والاهتمام بالمرأة العاملة المعيلة في مصر.

و«شبرا الخير» هي أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، تم تأسيسها وإشهارها تحت رقم (2491) لعام 2018، بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية ثم وفقت أوضاعها وفقا لقانون 149 لعام 2019 وفقا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.