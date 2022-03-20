مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بإمبابة

لقيت طالبة مصرعها على الفور إثر سقوطها من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لمعرفة سبب الوفاة، على أن تجري النيابة تحقيقاتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف غموض الحادث، فيما تحفظت على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيداً لتفريغها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغًا بمصرع طالبة تدعي «شيماء. ر» 15 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، ومصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف في المخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.