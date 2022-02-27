وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عدم صحة المنشور الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع «فيس بوك»، والذي يدور حول وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا، والتي نسب إليها أنها تدرس بكلية الطب بأوكرانيا.

حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا، بقولها إن الفتاة التي تم ذكر اسمها وصورتها، ليست طالبة مصرية، بل جزائرية، وما زالت على قيد الحياة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن عمليات الرصد الخاصة بالوزارة، قد تحرت عن الواقعة، وثبت عدم صحتها.

الفتاة جزائرية وليست مصرية وعلى قيد الحياة

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم الوصول إلى الحساب الشخصي للفتاة التي تدعى «وفاء»، وتأكدت من كونها فتاة جزائرية، وليست مصرية، وأنها ما زالت على قيد الحياة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الفتاة نشرت منشورا عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنفي فيها هذه الشائعة، وتؤكد على كونها على قيد الحياة، وأن المنشور الذي تم ترويجه، ليس له أساس من الصحة.

كما أرفقت وزيرة الهجرة، المنشور الخاص بها عبر صفحتها، صورا لمنشور الفتاة، وصورة أخرى للمنشور الخاطئ أو الشائعة التي تم ترويجه، وانتقاله بين المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر المنشور الخاص بها، على موقع «فيس بوك»، على ضرورة توخي الحذر خلال هذه المرحلة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «فيس بوك»، والتأكد من صحة المعلومات، من خلال البيانات والأخبار التي تصدر عن الوزارة والجهات المسؤولة.