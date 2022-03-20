الداخلية: إبعاد شخصين يحملان الجنسية الأوزباكستانية خارج البلاد

أصدرت وزارة الداخلية 7 قرارات تتعلق بالجنسية، منها إبعاد شخصين يحملان الجنسية الأوزباكستانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لـ13 مواطنًا.

السماح لـ63 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية

كما سمحت لـ63 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، وسمحت لـ42 مواطنًا آخرين بحمل جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

ونشر القرار فى الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنا.