محاكمة مستريح «البيتكوين» للاستيلاء على 200 مليون جنيه.. بعد قليل

تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين؛ بحجة استثمارها وتوظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين».

إحالة المتهم للمحاكمة

وكانت النيابة العامة، قد قررت إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت؛ لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أوهموا المجني عليهم باستثمار الأموال في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، وهما غير مسجلتين بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وتلقى المتهمون مبالغ من الجمهور بلغت 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغات رسمية وصل عددها إلى 150 بلاغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، كا استمعت النيابة لأقوالهم، وأكدوا أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا ومن ثم امتنعوا عن إعادة أصول الأموال.