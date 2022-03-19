تأجيل محاكمة قاتل شقيقته وجنينها في مصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شقيقته بمصر القديمة، بسبب رفضها إقراضه مبلغًا ماليًا، وذلك لجلسة 21 مايو، للاطلاع والاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9146 لسنة 2021 جنايات قسم مصر القديمة والمقيدة برقم 2148 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «محمد. خ. ع، 21 عاما، عامل»، قام في أغسطس الماضي بقتل المجني عليها شقيقته «نورا. خ. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار.

قتلها وهي حامل بسبب رفضها أعطائه المال

وتضمن قرار الإحالة للمحاكمة أنه «لما استحكمت ضائقته المالية ارتأى سبيلاً لانفراجها في إزهاق روحها إذا ما أبت أن تقرضه، فعقد العزم وبيَّت النية المصممة على ذلك، ونسج له مخططًا نفذّه بإعداد الأداة موضع الاتهام الأخير وقصدها، وأمام رفضها أن تقدم له ما هو ملكًا لها، هوى بضربة على رأسها بما يحرزه لإثنائها عن ذلك».

وتابع أن المجني عليها «ظلت صامدة على موقفها غير حائدة عنه، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيض محل الاتهام الأخير، حصل عليه من مسرح الواقعة، منهالا عليها طعنًا، منتويًا بذلك قتلها ولم يقتلها حتى أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وجنينها كيفما أبانت التحقيقات».

أتلف هاتفها المحمول

وأضاف أمر الإحالة أن «المتهم أتلف الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، بأن قام بتحطيمه، وترتب على ذلك ضررا ماليًا، كما حاز وأحرز أداة وسلاحًا أبيض (عصا، سكين)، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص».

وأثبتت التحريات ارتكاب المتهم حادث قتل المجني عليها، إثر سوء حالة المتهم المادية توجّه للمجني عليها قاصدًا قتلها، إذا ما اعترضته في طلب مبالغ نقدية منها، وما أن صدته عن ذلك حتى باغتها بضربة بواسطة أداة عصا كان يحرزها.