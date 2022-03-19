تأجيل محاكمة عامل قتل شقيقه وهو نائم بالدقهلية إلى الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، نظر محاكمة المتهم بقتل شقيقه بقرية الحميدية التابعة لمدينة الكردي إلي يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلي مرافعة الدفاع وذلك بعد توجيه عمدا مع سبق الاصرار والترصـد بات عقدا العزم وبيت النية على قتله واعـدا لذلك الغرض العـدة سـلاح ابيض، "سكين" مستغلاً إقامتهما بذات المسكن.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، ، وأمانة سر أحمد في القضية رقم 11234 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2255 لسنة 2021 كلى شمال المنصورة.

المحكمة تناقش المتهم بقتل شقيقه

وناقشت المحكمة المتهم في القضية للتأكد من سلامة قواه العقلية، وطلبت من الدفاع الاستعداد بالمرافعة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لشمال المنصورة الكلية قد أحال إلى محكمة جنايات المنصورة المتهم إبراهيم محمد محمد المتولي الشيخ، 19سنةـ عامل ـ ومقيم الحميدية – مركز منية النصر لأنه في يوم 12 / 11 2021 بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية قتل المجنى عليه "ممدوح محمد محمد المتولي - عمدا مع سبق الاصرار و الترصـد بات عقدا العزم وبيت النية على قتله وأعـد لذلك الغرض العـدة سـلاح ابيض (سكين) مستغلاً إقامتهما بذات المسكن وظل ماكثا له بالمسكن وما ان تحقق له مراده واستغرق المجنى عليه في نومه، حتى دلف لمخدع المجنى عليه ودني منه مشهرا السلاح الأبيض حوزته أنف البيان مسددا لـه بـه عـدة طعنات متوالية استقرت جميعها ببطنه وصدره، تاركاً إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من اصابات والموصوفة بتقريـر الصـفة التشريحية الخاص به والتي اودت بحياته قاصداً من ذلك ازهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.‎

تحريات المباحث حول الواقعة

ودلت تحريات الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث بمركز شرطة مينا النصر ، بصحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بان استل سلاح أبيض " سكين"و طعن بها المجني عليه عدة طعنات، محدثا ما قد حل به من إصابات و التي أودت بحياته ، قاصدا من ذلك ازهاق روحه، مضيفا بان تحرياته توصلت الي ان السلاح الابيض المضبوط بمحل الواقعة هو ذات السلاح المستخدم في الواقعة