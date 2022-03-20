سامي عبدالراضي: توطين الصناعات أهم أولويات الجمهورية الجديدة

قال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن» إنَّ القيادة السياسية الحالية بصدد بناء جمهورية جديدة تعيد فيها ترتيب الأوراق خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنَّ أهم الأولويات التي تهتم بها الدولة فكرة توطين الصناعات ونقل الخبرات من الدول الخارجية إلى داخل مصر.

وأضاف «عبدالراضي» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف والمذاع على فضائية «DMC» أنَّ توطين الصناعات ونقل الخبرات يستهدف ترشيد الاستيراد وتقليله والتوازن ما بين الاستيراد والتصدير: «توطين الصناعة في التشييد والبناء أمر مهم لأن مشروعات حياة كريمة موجودة في كل شبر في مصر».

«عبدالراضي»: توطين الصناعات يساهم في تغيير وجه مصر

وأوضح أن تلك الصناعات من المتوقع أن تزيد سرعة الإيقاع الخاص بتغيير وجه مصر: «لو استرجعنا فكرة توطين الصناعات فهو أمر حاصل خلال السنوات الماضية في الصناعات الدوائية والغذائية والمترو وعربات القطارات والأنسولين في القطاع الطبي».

«عبدالراضي»: نرفع القبعة لصانع القرار في ملف توطين الصناعات

وأكّد مدير تحرير «الوطن» أنَّ نهج الدولة هو الاستمرار في توطين الصناعات والتوسع في الآلية المتبعة مؤخرًا: «نرفع القبعة لصانع القرار في هذا الملف، الاجتماع الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهمًا، إذ وجه خلاله بأهمية «التركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فضلاً عن ترشيد الاستيراد وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة».