سامي عبدالراضي: «الكردوسي» أحس بدنو أجله.. وأخبرني أنّه يشعر بالنهاية

تحدّث الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، عن الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، قائلا إنّه كان أحد أهم الكتاب الصحفيين في مصر: «اللي كان متابع كتابته الأدبية والرصينة واستخدامه للجمل والعبارات، هيلاقيه بيخطفه بجملة طالعة من القلب».

عبدالراضي: الكردوسي كان مبهرا وقصصه ثرية

وأضاف عبدالراضي، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية DMC، أنّه عمل مع الكاتب الراحل طيلة 18 عاما، وشاهده مبهرا على الدوام في حديثه وقصصه الثرية التي أتى بها من قلب الصعيد، وققصه عن والدته التي كان يقول دائما إنّها ملهمته: «هو كتب عنها مقالين، الأول في المصري اليوم بعنوان (الكبيرة) لما اتوفت، والتاني كان في الوطن بعنوان (ملهمتي)».

عبدالراضي: الكردوسي عاني في الفترة الأخيرة بسبب مرضه

وأوضح عبدالراضي، أنّ الكردوسي عانى في آخر فترات حياته بسبب مرضه، وفي آخر 6 أشهر أُصيب بجلطة وكان ليتعافي منها، إلا أنّ القدر أراد أن يواجه المصير المحتوم للجميع وهو الرحيل والوفاة: «قابلته من فترة واللي بيموت بيحس، وقالي أنا حاسس إنّها النهاية، وشايف أمي وأخواتي وكل الناس اللي رحلوا بيطوفوا حواليّا».

وأكد أن الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ، كتب مقالا نعى فيه الكاتب الصحفي الراحل: «أستاذ محمود مسلم كتب مقال بديع جدا عن الأستاذ الكردوسي الله يرحمه، وكلنا مكناش نتوقع نعمل نعي للكردوسي لأنه كان جميل وبشوش».

وتابع عبدالراضي: «الأستاذ مسلم وصف الراحل بالخجول، لأنه كان بيتكسف من أي حد إلا في نقاط معينة، زي الرئيس الراحل جمال عبدالنصر، وكل ما يخص القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي والوطن، الباقي عنده كان ممكن يكون ليه أنصاف حلول، لكن الثوابت ملهاش بديل».