سامي عبدالراضي: حياة كريمة رفعت الظلم عن أهالي الصعيد والوجه البحري

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن مبادرة حياة كريمة موجودة في كل مكان وشبر في مصر، وهو ما أثر بالإيجاب على الطرق والخدمات والملف الصحي والمستشفيات والتعليم عبر تحديث مدارس قديمة وبناء أخرى جديدة: «اللي حاصل في حياة كريمة هو رفع للظلم المرعب اللي حصل في محافظات الصعيد أو محافظات وجه بحري».

عبدالراضي: الدولة تعطي للمواطنين وجهها الحسن

وأضاف «عبدالراضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المواطنين في محافظات الصعيد ووجه بحري، تعرضوا لظروف قاسية وبالرغم من ذلك تحملوا واستطاعوا البقاء: «الدولة لما تديهم وجهها الحسن وتقدم لهم خدمات في كل الملفات لازم نرفع القبعة لصاحب القرار».

حياة كريمة وفرت بنيه تحتية قوية

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة وفرت بنيه تحتية قوية في كل المجالات كالاتصالات والغاز والكهرباء وتبطين الترع والنقل والمشروعات المتعلقه بها والمحاور التي تم بنائها خلال الفترة الماضية: «أبناء القرى لما بيرجعوا لقراهم بيتخضوا من اللي بيشفوه في طريقهم لبيتهم بسبب التعديل والتغيير، لأن اللي حصل محصلش على مدار 50 سنة ماضية».

وأكد أن القيادة السياسية تعمل حاليا على بناء دولة جديدة وإعادة بناء كاملة: «اللي هيقدر من المسؤولين يلاحق ويصحي من 7 الصبح أهلا وسهلا، واللي مش هيلحق نفسه مش هيلاقي نفسه، وعلشان كدة كلة واقف ومنتبه في كل المحافظات وشغال بإيده وسنانه».