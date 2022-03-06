سامي عبدالراضي: مصر بوابة أفريقيا على العالم في قمة شرم الشيخ للمناخ

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن استضافه مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 والتي سيجري عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ سيكون حدثا عالميا سيشارك فيه أكثر من 200 دولة

استعدادات كبرى لمؤتمر المناخ

وأضاف «عبد الراضي»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان أية جمال الدين وأسماء يوسف، ويُذاع على فضائية «DMC»، أن ما جرى إعلانه في القمة السابقة لمؤتمر المناخ بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التأكيد فيه على استعدادات كبرى بمدينة شرم الشيخ لاستضافه الوفود العالمية، وأن تكون على مستوى عال يلائم هذه القمة العالمية التي تأتي في توقيت حرج يتطلع فيه العالم لتكاتف الجهود من أجل مجابهة تأثيرات تغير المناخ.

يجب تنظيم القمة المقبلة في أبهي صورة

وأوضح مدير تحرير «الوطن» أن الدولة المصرية فطنت إلى ضرورة ظهور القمة المقبلة في شرم الشيخ في أبهي ضورة، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة التحضير الجيد للمؤتمر المقبل حتى قبل إطلاقه بما يقارب 9 أشهر، «قبل 9 شهور من استضافه هذا الحدث غالبية الوزراء كانوا موجودين أمبارح في اجتماع مع الرئيس السيسي، ووجه بتجهيز على أعلي مستوى في كل الأماكن والمجالات».

وأكد «عبد الراضي» أن مدينة شرم الشيخ باتت حاليا ماركة مسجلة لمصر أمام العالم، لافتا إلى أن عقد القمة المقبلة في شرم الشيخ ستعود على الدولة المصرية باستفاده سياسية واقتصادية وعنصر هام للجذب السياحي والترويج لمدينة شرم الشيخ، وتابع قائلا «مصر بدأت ملف التنمية المستدامه بتنوع مصادر الطاقة كالطاقة الشمسية أو الغاز الطبيعي».

وأكمل الكاتب الصحفي قائلا: «الرئيس خلال خطابه في القمة الماضية أكد على أن الدول الأفريقية أحدى أكثر الدول تضررا في هذا الملف، نظرا لإمكانيتها الضعيفة وغالبيتها من الدول النامية، في حين أخذت مصر على عاتقها بأن تكون ممثلا كبيرا لأفريقيا ولتكون بوابة أفريقيا على العالم، والاهتمام هينعكس على دول القارة الأفريقية وهيكون فيه استفاده لغالبية الدول».