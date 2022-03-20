كوريا الشمالية تطلق قاذفة صواريخ.. وسول تراقب الوضع بقلق

عقد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعاً عاجلاً على مستوى نواب الوزراء؛ عقب إطلاق كوريا الشمالية قاذفة صواريخ متعددة، ما أدى إلى زيادة التوتر العسكري في شبة الجزيرة الكورية، وفق ما أفاد موقع «سكاي نيوز» عربية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، أن «بيونغيانغ» أطلقت فيما يبدو قاذفة صواريخ متعددة متوسطة المدى، اليوم الأحد، قائلة: «هذا الصباح كان هناك إطلاق في كوريا الشمالية لما يفترض أنها طلقات من قاذفة صواريخ متعددة»، متابعة: «جيشنا يراقب الوضع ويبقي على وضع الاستعداد».

إطلاق 4 صواريخ على مدار ساعة

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن جيش كوريا الشمالية أطلق 4 زخات في نحو الساعة 7:20 صباحاً لمدة ساعة، باتجاه الساحل الغربي من موقع غير محدد في إقليم بيونجان الجنوبي.

وأقرت كوريا الجنوبية، العام الماضي، خططاً للسعي للحصول على نظام لاعتراض المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار يشبه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، ومصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المدفعية والصواريخ طويلة المدى.