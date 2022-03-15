كوريا الجنوبية ترسل معدات عسكرية لأوكرانيا وتعلق رحلاتها لروسيا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، إرسال معدات عسكرية غير فتاكة بما فيها الخوذات الواقية من الرصاص إلى أوكرانيا، وذلك وسط دعوات متكررة من كييف لتقديم الدعم للمساعدة في صد الهجوم الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بو سيونج-تشان، وفقا لوكالة «يونهاب» للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة حددت المعدات المرسلة إلى أوكرانيا، وتتم مشاورات تفصيلية حول كيفية شحنها وغيرها من القضايا.

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يذكر أن حزمة الدعم اللوجستي الكوري الجنوبي البالغ قيمته مليار وون (804 آلاف و181 دولارا) تتكون من حوالي 20 عنصرا بما فيها الخيام والوجبات الجاهزة للأكل والمفارش وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها، وأرسل الجانب الأوكراني وثيقة إلى كوريا الجنوبية وغيرها من البلاد لطلب الدعم العسكري والإنساني.

كوريا الجنوبية: ندرس خيارات دعم أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، أنها ترى قيودا فيما يخص توفير أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتدرس الخيارات المتاحة الأخرى لدعمها، وفي فبراير الماضي، وجه كبير مبعوثي أوكرانيا لدى سول، دميترو بونومارينكو، دعوة محددة لكوريا الجنوبية للمساعدة في تعزيز قدرات بلاده في مجال الأمن السيبراني.

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على صعيد متصل، ذكرت شركة الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطني لكوريا الجنوبية، اليوم، إنها ستعلق رحلاتها إلى روسيا حتى أبريل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كوريا الجنوبية تعلق رحلاتها إلى روسيا

أوضحت الخطوط الجوية الكورية «كوريان إير»، في بيان لها، إنها ستوقف مؤقتا تشغيل طائرات الركاب إلى موسكو وفلاديفوستوك وطائرات الشحن المتجهة إلى أوروبا عبر موسكو حتى نهاية أبريل المقبل.

وأضافت أن الرحلات الجوية على بعض الطرق من إنتشون إلى أوروبا والولايات المتحدة ستتخذ منعطفا لتجنب المجال الجوي لروسيا وأوكرانيا، وتشمل المسارات المتأثرة: الطرق المؤدية إلى لندن وباريس وأمستردام وفرانكفورت ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وتورنتو، وأن الرحلات باتجاه واحد إلى المدن ستستغرق وقتا أطول يصل إلى 3 ساعات.