مبروك عطية يهاجم متابعة على صفحته: الله يرحم أبوكي لأنه معرفش يربي «فيديو»

شن الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على بعض متابعيه، بسبب انتقادهم للإعلاميين وظهورهم بملابس أنيقة على الرغم من موجة الغلاء الحالية، وقال في بث مباشر على صفحته بموقع «فيس بوك»: «أنا عارف إن التعقليات لا تستحق الرد عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظر لمن هو أفقر منك، وده كلام النبي مش كلامي».

مبروك عطية يهاجم متابعيه: تهريج ماسخ

وروى مبروك عطية أن أحد متابعيه علق على صفحته بجملة: «نصيحتك جانبها الصواب»، فرد عليه قائلًا: «والله؟ أومال الصواب إيه يا روح ماما؟، هي نصحيتي ولا نصيحة سيدنا صلى الله عليه وسلم»، وواصل السخرية من متابعيه قائلًا: «بتهرجوا تهريج ماسخ».

وسخر «عطية» من انتقاد الناس للإعلاميين الذين يظهرون على الشاشة يوميا بملابس مختلفة قائلًا لهم: «قول أنت الصواب يا فالح، مذيع بيلبس بدلة كل يوم وواحد قاعد قدام الشاشة مش لاقي جلابية على العيد، بيبص للمذيع كل يوم يطلع ببدلة شكل وكرافت شكل، يروح يقلعها له على باب الاستديو هيعمل ايه؟».

وواصل الدكتور مبروك عطية هجومه على منتقديه قائلا: «واحد تاني عندي على الصفحة بيقولي قوول الحق، طب ده لو كان يعرف اللغة العربية كان قال «قل»، روح اتعلم يا شاطر يا أبو دبلوم».

ووجه مبروك عطية هجوما عنيفًا على إحدى المتابعات التي انتقدته، وكتبت على صفحته «دكتوراه وعقلية رابعة ابتدائي»، ونعتها بسوء التربية قائلا لها: «الله يرحمه أبوكي لأنه معرفش يربي».