مبروك عطية عن سيدة تأخذ من مطعم خيري لأسرتها: أرادت إرضاء الله فأغضبته

يسعى الجميع إلى رضا الله عز وجل وطاعته بمختلف الطرق ولكن في بعض الأحيان يرتكب الكثير منّا الأخطاء التي تجعله يخسر أجره عند الله ومن بينها سؤال ورد للدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عن سيدة تعمل في مطعم خيري ولكنها تأخذ بعض الطعام منه إلى أسرتها.

ثواب العمل بالمطعم الخيري «في مهب الريح»

أرسلت إحدى المتابعات هذه المشكلة إلى الدكتور مبروك عطية، قائلة إن والدة زوجها تعمل في مطعم خيري ولكنها تأخذ بعض الطعام عند عودتها للمنزل لكي تطعم أسرتها منه، رغم أن عائلتها مقتدرة وليست بحاجة لهذا الطعام.

وأضافت أنهم يتناولون الطعام ولا يعرفون كيف يمنعوها عن هذا التصرف دون جرح مشاعرها، فأجابها مبروك عطية في فيديو نشره على قناته الرسمية عبر موقع «يوتيوب»، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهدر ثواب العمل الخيري الذي تقوم به.

وقال عطية: «أرادت أن ترضي الله فأغضبته، كون حماتك تأخذ طعامًا من المطعم الخيري هذا التصرف يحرمها ثواب عملها".

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باب الرحمة عند الله عز وجل لا يغلق، والله يتقبل توبة عباده، حيث أوضح الدكتور مبروك عطية خلال الفيديو أن هذه المشكلة تقع تحت بند تناول طعام المسكين ودون إذن، والحل هو معرفة عدد الوجبات التي تم تناولها من المطعم الخيري وتكلفتها والتصدق بالمبلغ كاملاً، لا سيما أن العائلة مقتدرة وفقًا لكلام السائلة.

وشدد «عطية»: «ما دمتم مقتدرين، يجب أن تحسبوا بالورقة والقلم عدد وتكلفة الوجبات التي تناولتها العائلة من المطعم الخيري الذي تعمل به والدة زوجك وعليكم التصدق بهذا المبلغ للمساكين».