«البحوث الفلكية» يكشف اشتراطات رؤية أهلة الشهور العربية: رصد دقيق ومصداقية

أكّد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الحسابات الفلكية أحد المهام الرئيسية للمعهد والتي تضم حساب مواعيد بدء ونهاية الشهور العربية كافة، إلى جانب تقديم إحداثيات لعامة المواطنين في هذا الشأن، ومواجهة الشائعات المتعلقة بالأحداث الفلكية والتقارير العلمية.

شهر رمضان 2022

وأضاف «القاضي» خلال كلمته في ندوة نظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تحت عنوان «هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية ومعرفة الضوابط الشرعية لبدء الشهور الهجرية ورؤية أهلة الشهور العربية بين الفلك والشرع» أنَّ إحداثيات الفلك ومعرفتها تتمّ بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية كهيئة المساحة المصرية، لافتًا إلى أنَّ المعهد أتاح تطبيقًا للمعهد على الهواتف المحمولة يمكن من خلالها متابعة الأحداث الفلكية المختلفة ومواعيد الشهور والظواهر المختلفة.

وتابع أنَّ البحوث الفلكية يحدد موعد بداية ونهاية الشهور العربية وفقًا للحسابات الفلكية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنَّ القرار النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور العربية يكون بالتنسيق مع الجهات المعنية أبرزها دار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية بداء الإفتاء المصرية.

معهد البحوث الفلكية

وأشار إلى أنَّ معمل أبحاث الشمس في المعهد هو أحد المعاهد المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز بوجود العديد من الإمكانيات المتقدمة التي تؤهل لمتابعة الأحداث الفلكية المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ أبرز اختصاصات المعمل تتميز في متابعة أهلة الشهور وحسابها بدقة مما يؤكّد مصداقيتها الفترة الماضية.

ونوه بأنَّ معهد البحوث الفلكية يمتلك العديد من اللجان الموزعة على مستوى محافظات مصر لرصد واستطلاع الأهلية لموعد بداية ونهاية الشهور العربية على مستوى المحافظات، متابعًا أنَّ هناك عددًا من الاشتراطات لاختيار أماكن استطلاع ورؤية الأهلة، أبرزها البعد عن العمران والمصانع والأضواء، إذ تكون المراصد أعلى قمم الجبال، كما يكون الاستطلاع بالتنسيق مع اللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية.