«البحوث الفلكية» يستعرض أنشطته أمام وفد منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن استقبال المعهد وفدًا من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، برئاسة الدكتور روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للمُنظمة، ضمن زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.

أنشطة المركز الوطني للبيانات

وخلال الزيارة، تم استعراض أنشطة المركز الوطني للبيانات، الذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واستعراض مشاركاته في مجال التحقق والمراقبة والقدرات الفنية والبرمجيات التي طورها المركز خلال السنوات الماضية، والتعاون الفني القائم بين مصر والمنظمة.

واستعرض القاضي، تاريخ التعاون الفني بين المعهد ومؤتمر نزع السلاح والذي انبثقت منه المنظمة، حيث شارك المعهد في تصميم وصياغة منظومة التحقق منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى تولي الدكتور رشاد قبيصي رئيس المعهد الأسبق، منصب مدير المركز الدولي للبيانات بالعاصمة النمساوية فيينا، في الفترة من 1997 وحتى 2004، مؤكدًا أنّ المعهد يوفر الإمكانيات لدعم التعاون الفني بين مصر والمنظمة.

مبنى المعامل للمركز الوطني للبيانات

من جانبه، أثنى الدكتور فلويد، على التعاون القائم بين المركز والمنظمة، والدعم الذي توليه مصر لأنشطة المنظمة وجهودها في مجال حظر التجارب النووية. وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد موقع إنشاء مبنى المعامل للمركز الوطني للبيانات.