وزير الإسكان: حالة واحدة مسموح لها بالبناء في الوقت الحالي

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك حالة واحدة لرخص البناء يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت جميع شروط البناء، من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات.. جاء ذلك خلال مشاركة «الجزار» أمس، في الجلسة الختامية للمنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، ردًا على شكاوى بعض النواب، من منع المواطنين من البناء، على الرغم من أنهم يحملون رخصة.

رخصة بدون استيفاء الشروط لن تنفذ

وأضاف وزير الإسكان: «من حصل على رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها، يتم تنفيذها فورا وهو ما جرى الاتفاق عليه مع المحافظين»، مؤكدًا أن من يحمل رخصة بناء لم تستوف شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء ويجرى معاقبة من استخرجها من موظفي المحليات.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، إن الحكومة تستعد حاليا لإعداد قانون جديد يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، لكي يعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.. جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا على مطالب بعض أعضاء مجلس النواب، بحل المشاكل التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.

القانون الجديد سيعالج التصالح لـ4 حالات

وقال «الجزار»، إنه جرى عقد عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، في محاولة للتغلب على مشاكل الموطنين، مؤكدا أن القانون الجديد سوف يعالج موقف التصالح لـ4 حالات، الأولى هي من قدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، والثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.