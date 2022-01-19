5 أوراق مطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

نشر مجلس مدينة الأقصر، بيانًا، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالب فيها أهالي مدينة الأقصر ممن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقع في نطاق مدينة الأقصر، ودفعوا مبلغ الجدية في القرى والنجوع على مساحة أقل من 200 متر، والذي تحدد سعر المتر بها بـ50 جنيها، بضرورة التقدم إلى المركز التكنولوجي واستكمال باقي المستندات.

الأوراق المطلوبة للتصالح

وأوضح بيان مجلس مدينة الأقصر، في البيان المنشورالبيانات المطلوبة كالآتي:

- إحضار ردود في خطابات قطاع الإصلاح الزراعي وأراضي أملاك الدولة، وكذلك منطقة حي شمال الخطابات الخاصة بهيئة الآثار.

- صورة واجهة العقار بالألوان.

- سند الملكية.

- تقرير السلامة الإنشائية للعقار (2أ) من مهندس استشاري مدني.

- تصوير جوي من جوجل ايرث معتمد من مهندس، موضح به التاريخ والإحداثيات والمواقع.

سرعة إنهاء الأوراق

وتابع البيان الذي نشره مجلس المدينة، بأنه يجب إحضار ما يفيد بتاريخ المخالفة التي تم التصالح عليها، سواء كان ذلك محضر مخالفة بتاريخ قبل العمل بقانون التصالح إن وجد، أو حتى شهادة بيانات معتمد من شركة الكهرباء، أوحتى شركة المياه تفيد بتاريخ التعاقد، على أن يكون موضحا بها الدور المخالف في العقار أو المنشأة أو المبنى، كما يتم إحضار تقرير معتمد من إحدى الجامعات المصرية يفيد بتاريخ المخالفة المحددة.

وناشد مجلس مدينة الأقصر، جميع أهالي المحافظة خاصة من يقع في نطاق المدينة بضرورة إحضار الأوراق المطلوبة لسرعة إنهاء إجراءات التصالح.