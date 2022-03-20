دينا الشربيني عن دورها في «المشوار»: «وردة» تشبه شخصيتي في الإصرار

قالت الفنانة دينا الشربيني إنها تقدم شخصية «ورد» في مسلسل «المشوار»، موضحة أن الشخصية تشبهها في قوتها وإصرارها، مضيفة أنها أحبت المسلسل لأن الدراما مختلفة عن أعمالها السابقة، وكل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها.

وتستعد دينا الشربيني لخوض منافسات موسم رمضان الدرامية 2022، بمسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد ياسين، من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

دينا الشربيني تتحدث عن «المشوار»

وتابعت دينا الشربيني: «التعاون مع محمد ياسين أسعدني، تعاونا من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى».

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية «أحفاد ريّا وسكينة»، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

آخر أعمال دينا الشربيني

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، ونافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، الذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان، وأيضًا مسلسل «زي الشمس» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.