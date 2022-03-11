بالحجاب.. دينا الشربيني تظهر في البوستر الرسمي لمسلسل «المشوار»

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي لشخصيتها في المسلسل الرمضاني «المشوار» وظهرت دنيا خلال البوستر وهي ترتدي الحجاب.

وعلقت دينا على البوستر قائلة: كل سنة وانتوا طيبين.. ورد مسلسل المشوار رمضان 2022.

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتجسد دينا في المسلسل دور «ورد» التي تساند زوجها الذي يقوم بدوره محمد رمضان بعد تورطه في قضية تهريب آثار.

فيلم حامل اللقب

وعرض مؤخرا لدينا الشربيني في دور العرض فيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب ومحمد كيلاني، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية وكيفية حلها.

مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

كما شاركت دينا في العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» الذي عرض مؤخرا في موسم الرياض وحقق نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا.

مسرحية أحفاد ريا وسكينة من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإخراج سامح بسيوني، كما يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم، وهم: دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، ومصطفى البنا، بدرية طلبة، ومحمد أسامة، وأحمد كشك، وعلاء زينهم، إسلام عبد الشفيع.

وتدور أحداث المسرحية حول فتاتين يتوفى والدهما الثري لتنقلب حياتهما رأسا على عقب وتتورطا في قضية قتل.