على أنغام «برج الحوت».. دينا الشربيني وبوسي شلبي تحتفلان بعيد ميلادهما

احتفلت الفنانة دينا الشربيني، والإعلامية بوسي شلبي، اليوم الخميس، بعيد ميلادهما، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: فيفي عبده، نيللي كريم، إلهام شاهين، هنادي مهنا، ناهد السباعي.

عيد ميلاد بوسي شلبي ودينا الشربيني

شاركت بوسي شلبي، جمهورها بفيديو من عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» وظهر الجميع وهم يرددون أغنية «برج الحوت» للنجم عمرو دياب، وقالت بوسي: «طبعا كل دا عشان أنا ودينا 17 مارس، دينا الشربيني كل سنة وأنتي طيبة يا حوتة».

دينا الشربيني تشارك في مسلسل «المشوار»

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة دينا الشربيني في دراما رمضان 2022 من خلال دورها في مسلسل «المشوار» للفنان محمد رمضان الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة DMC، إذ تجسد دور «ورد» زوجة «ماهر» الذي يجسده «رمضان».

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم: أحمد مجدي، أحمد كمال، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل «المشوار» حول «ماهر وورد» وهما زوجان يعملان باليومية في شركة للملاحة بالإسكندرية، ويواجهان عددا كبيرا من الصعوبات خاصة مع اتهام «ماهر» في قضية تهريب آثار، كما أظهر البرومو التشويقي للعمل الثنائي في حالة هروب وتخفي.

دينا: أحلى فترة في حياتي وأنا فقيرة

كانت «الشربيني» قد نشرت، قبل أسبوع، فيديو لها عبر حسابها بموقع «انستجرام» وهي تضحك وتردد: «أحلى فترة في حياتي كلها فقيرة ومكتئبة وتخينة».