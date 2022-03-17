«المشوار» يجمع دينا الشربيني والمخرج محمد ياسين للمرة الثالثة

تخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المرتقب 2022 من خلال تقديم البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان، في مسلسل «المشوار»، المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة Watch It، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

تعاون في «موجة حارة»

وهذا ليس العمل الأول الذي يجمع دينا الشربيني بالمخرج محمد ياسين، إذ شاركت معه في عملين من قبل، أولهما مسلسل «موجة حارة» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2013، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عائلة «العاجاتي» التي سيطرت عليها الأم بعد وفاة الأب، وتكشف الأحداث عن مواجهات الأبناء بعضهما البعض وعلاقتهما بالأسر الأخرى.

شارك في بطولة «موجة حارة» بالإضافة إلى دينا الشربيني كل من: إياد نصار، أحمد حلاوة، رانيا يوسف، درة، خالد سليم، معالي زايد، بيومي فؤاد، جيهان فاضل، وغيرهم من الفنانين، والعمل عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

لقاء في «أفراح القبة»

والعمل الثاني مسلسل «أفراح القبة» الذي عرض عام 2016، وكان مقتبسًا عن رواية للأديب نجيب محفوظ، وشارك في بطولته كل من: منى زكي، إياد نصار، جمال سليمان، سوسن بدر، صابرين، رانيا يوسف، صبرى فواز. لذلك يكون مسلسل «المشوار» التعاون الثالث الذي يجمعهما.

«ورد» في «المشوار»

وتجسد دينا الشربيني خلال أحداث مسلسل «المشوار» دور «ورد» وهي زوجة الفنان محمد رمضان، خلال أحداث العمل، والتي تعمل باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ولكنهما يقعان في العديد من الأزمات خلال مشوارهما.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ندى بسيوني، خالد كمال وأحمد صفوت.