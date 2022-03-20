تجار الصاغة: نسبة مبيعات هدايا عيد الأم 10%.. وعيار 18 الأكثر رواجا

قدرت محلات الصاغة بالغرف التجارية، اليوم الأحد، أي قبل عيد الأم بيوم واحد، نسبة مبيعاتها من هدايا عيد الأم بـ10% لمختلف العيارات، بحسب مؤشرات حركة البيع والشراء خلال الأيام الماضية.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جرى دمغ ما يقرب من نصف طن من المشغولات الذهبية؛ استعدادًا لعيد الأم.

استقرار أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، استقر سعر بيع جرام الذهب عيار 24 عند 1.019 جنيه، وبلغ عيار 21 نحو 892 جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 765 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 7 آلاف و136 جنيهًا، وفقًا لآخر تعامل في البورصات العالمية.

وعالميًا، بيعت الأوقية بسعر 1.918.16 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 61.67 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 56.53 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.96 دولار وبيع عيار 18 بسعر 46.25 دولار.

تراجع الإقبال على شراء الذهب

وأضاف «نجيب» أن عيار 18 هو الأكثر مبيعًا في تلك المناسبة، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار، قلل من الإقبال على شراء هدايا عيد الأم من الذهب، موضحًا أن الجرام الواحد ارتفع لأكثر من 50 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة؛ ما انعكس على رفع قيمة الهدايا.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحلات ستقوم بإعادة تدوير المشغولات الذهبية والخاصة بتلك المناسبة، مشيرًا إلى أن الجرامات الأكثر مبيعا هي جرام ونصف و3 جرامات للحروف الخاصة بالأسماء والمكتوب عليها كلمة «أمي»، فيما تراجعت بشكل كبير مبيعات «الغويشة».

ولفت سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية إلى أن هناك حركة في بيع «الذهب الكسر»، لشراء احتياجات رمضان.