هل تعاود أسعار الذهب العالمية الهبوط بعد رفع سعر الفائدة على الدولار؟

توقع تقرير صادر عن مؤسسة «جولد ايرا» للذهب، وصول أسعار المعدن الأصفر إلى 1950 دولارا للأوقية خلال الفترة المقبلة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري بين 855 و870 جنيها، وذلك بضغوط رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، زيادة قدرها 0.25% لتتجه أنظار المستثمرين نحو الدولار بشكل مكثف، ما قد يقلل جاذبية أسواق الذهب.

كم يبلغ سعر كيلو الذهب؟

فيما سجل سعر كيلو الذهب حوالي 971,6 ألف جنيه، وفقاً للمعلن من قبل محال الصاغة وشركات الذهب المحلية.

وكان آخر مرة لجأ فيها الاحتياطي الفيدرالي إلى مثل هذا الإجراء، أي رفع أسعار الفائدة، عندما وصل التضخم إلى هذا مستويات مماثلة في ثمانينيات القرن الماضي، ليدخل بعدها مرحلة من الركود، وهي وجهة النظر الذي أكدها الاقتصادي العالمي البارز الدكتور محمد العريان الذي حذر من اتباع سياسات نقدية تشددية خلال طرحه توقعاته للاقتصاد الأمريكي.

تأثير رفع سعر الفائدة على أسواق الذهب

وتابعت «جولد ايرا»، المؤسسة البحثية المتخصصة في الذهب، في تقريرها لتوقعات أسعار الذهب العالمية، بأنَّ التأثير على النمو الاقتصادي أحد المخاطر المستمرة جراء دورات التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى أي تعليقات على خطط البنك لتقليل ميزانيته العمومية يمكن أن تحرك سوق الذهب نحو مزيد من الهبوط، ولو لفترة قصيرة.

وبشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطلع مارس الحالي، فإنَّ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية سيكون لهما عواقب غير مقصودة على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حالة من عدم اليقين التي تمر بها الاقتصادات في مثل تلك الظروف، ما يشكك في كثير من التوقعات وآراء المحللين حول العالم.