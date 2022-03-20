سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم 2022، ويلجأ الكثير من الأبناء خلال تلك الفترة للبحث عن هديه مناسبة يمكن شراؤها للأم، ومن أكثر الهدايا التي يتم البحث عنها هي المشغولات الذهبية، إذ تحرص الأمهات على ارتداء الذهب بشكل كبير، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر رجام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر طلبا بين النساء.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، اليوم الأحد، الموافق 20 مارس، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، والذي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بين 887 إلى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1.014 إلى 1.018 جنيه، بعدما كان أمس، 1008 إلى 1013 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بين 760 إلى 764 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 7096 إلى 7128 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1.013.714 إلى 1.18.286 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل نحو 734.74 جنيه، بقيمة تصل إلى 46.73 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 979,643 جنيه، ما يعادل 62,312 دولار، وأخيرا سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,858 جنيه، أي ما يعادل نحو 436.19 دولار.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 857.21 جنيه، وقيمة تصل إلى 54.52 دولار، فيما سجل سعر الجرام عيار 24، نحو 979.64 جنيه، وقيمة تصل إلى 62.31 دولار.