سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16-3-2022 في مصر

تغيرات كثيرة شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، فمنذ اللحظة الأولى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق بشكل كبير، نظرا لإقبال المستثمرين على شراء الذهب باعتباره ملاذ آمن لهم، ما يجعل المواطنين يبحثون عن أسعار الذهب وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره هو العيار الأكثر مبيعا في السوق المصري.

وبعد أن ارتفعت أسعار الذهب ليتخطى عيار 24 حاجز الـ 100 جنيها، عاودت أسعار الذهب الانخفاض مرة أخرى، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية وأسواق المال، اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، قيمة تتراوح بين 887 إلى 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة تتراوح بين 1,014 إلى 1,018 جنيه، بعد أن وصل مسبقا إلى 1.111 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، قيمة تتراوح بين 760 إلى 764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد وصل إلى قيمة تتراوح بين 7,096 إلى 7,128 جنيه.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

كما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,013,714 إلى 1,018,286 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجلت أسعار الذهب في أسواق المال، تباينا بين الأعيرة المختلفة، اليوم الثلاثاء، سجل سعر الجرام 24 نحو 981.44 جنيه وقيمة تصل إلى 62.36 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 858.78 جنيه وقيمة تصل إلى 54.56 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736.09 بسعر بقيمة تصل إلى 46.77 دولار.

وسجل سعر كيلو الذهب 981,442 جنيه، ما يعادل 62,357 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,870 جنيه جنيها أي ما يعادل نحو 436.51 دولار.