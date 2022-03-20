«شعراوي»: إزالة 6511 مبنى مخالفا واسترداد 4635 فدانا من أراضي الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، التي انطلقت في الفترة من 6 مارس وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

إزالة 6511 مبنى بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ19

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 وحتى الآن بلغ 6511 مبنى، على مساحة نحو مليون و100 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 732 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدانًا.

وأشار إلى إزالة 85 مبنى على أراضى زراعية خاصة على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع، إضافة إلى 653 حالة تعد على مساحة 33 فدانًا.

الشرقية تتصدر إزالة التعديات

وكشف التقرير الذي تلقاه شعراوي عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضي ملك الدولة، وكانت أكثر المحافظات في حالات إزالات المباني المخالفة محافظة الشرقية بـ 1234 مبنى على مساحة 173 ألف متر مربع، ثم البحيرة بـ 1134 مبنى على مساحة 107 آلاف متر مربع، والفيوم بـ 985 مبنى على مساحة 59 ألف متر مربع، وبني سويف بـ718 مبنى على مساحة 69 ألف متر مربع و أسوان بـ 255 مبنى على مساحة 101 ألف متر مربع، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أكبر المحافظات في مساحة الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3511 فدانًا، وأسيوط بمساحة 373 فدانًا، والجيزة بمساحة 288 فدانًا.

تذليل أي معوقات لتنفيذ الإزالات

وأكد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ19، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات، بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة، التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.