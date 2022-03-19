«التنمية المحلية»: الدولة المصرية ضخت استثمارات غير مسبوقة في سيناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة إنَّ اهتمام مصر بسيناء شمل كل القطاعات التنموية وفي القلب منها قطاعي الصحة والتعليم، إذ أنَّ هناك اهتمام بتطوير كل المرافق والخدمات والمستشفيات بجنوب سيناء، مضيفًا أنَّ جنوب سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل باستثمارات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، إذ أن تنمية سيناء تتضمن القطاعات الشمالية والجنوبية والوسطى.

«قاسم»: جنوب سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي باستثمارات 2.3 مليار جنيه

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر أنَّ الدولة اهتمت أيضًا بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، إذ جرى ضخ استثمارات غير مسبوقة في مجال التعليم الأساسي والتعليم الفني والتعليم العام على مدار السنوات السبع الماضية، وبالتالي فإن هناك تكامل على مستوى عناصر الاستثمارات المنفذة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنَّ هناك اهتمام بمنظومة المخلفات البلدية مثل مصانع التدوير ومنظومة للجمع ونظافة الشوارع والميادين والمحاور، مع العمل على إقامة محطات وسيطة وثابتة ومتحركة تجمع القمامة من الأحياء وتنقلها إلى مصانع التدوير.

واستكمل أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تطوير حياة أهالي سيناء، مشيرًا إلى أنَّ سيناء يوجد بها الكثير من المناطق السياحية المهمة ما يعكس فرصًا واعدة للسياحة الشاطئية والتراثية الثقافية، فضلًا عما تمتلكه من موارد طبيعية يجرى توظيفها لخدمة الاقتصاد القومي.

تطوير شبكة طرق وأنفاق تربط جنوب سيناء بالوادي

وأضاف «قاسم» أنَّ الدولة المصرية ضخت استثمارات غير مسبوقة في سيناء، على غرار تطوير شبكة الطرق والأنفاق التي تربط جنوب سيناء بالوادي مثل «نفق الشهيد أحمد حمدي 2»، مشيرًا إلى أنَّه جرى تنفيذ برامج طموحة لتطوير المزارات السياحية في كاترين إضافة إلى افتتاح متحف شرم الشيخ وضخ استثمارات استهدفت الشريط الساحلي بأكمله، واستثمارات غير مسبوقة لتطوير خدمات الطيران المدني والخدمات الإلكترونية التي تخدم قطاعات السياحة المختلفة.

وأوضح أنَّ جهود الدولة لتنمية جنوب سيناء لم تقتصر على قطاع السياحة والنقل، بل كان لقطاع الزراعة نصيبًا وافرًا من الاستثمارات الحكومية للاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة، إذ ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالمحافظة إلى 31 ألف فدان.