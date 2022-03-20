أخصائي بساتين: الزراعات المحمية تعطي إنتاجية أعلى 6 مرات من المكشوفة

قال الدكتور علاء البحراوي، أخصائي بساتين في وزارة الزراعة، إنّ الزراعات المحمية موجودة طيلة العام في أماكن محمية من تقلبات الجو ومهاجمة الحشرات والأمراض، وتكون الثمار الناتجة من هذه الزراعات أفضل من ناحية الكمية والجودة.

البحرواي: الأرض المحمية تعطي أضعاف منتجات الأراضي العادية

وأضاف «البحراوي» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفدان في الأرض المحمية أو الصوب دائما ما يعطي 4 أو 6 أضعاف الأراضي العادية على أساس البيئة المستخدمة في الزراعات المحمية، إضافة إلى أن الجو المتحكم أو المعدل يخرج نبات أفضل في الكيف.

البحراوي: نسبة العناصر بالزراعات المحمية أكثر من مثيلاتها

وأوضح أن نسبة العناصر بعدما أجروا عددًا من التحاليل الخاصة بالزراعات المحمية وثمارها فوجدوا نسبة الفيتامينات والدهون والبروتينات أفضل من القادمة من الأرض المكشوفة: «الأرض بتاع الزراعات المحمية بيعمل تدفئة للنبات وجذوره والتربة، ومفيش حاجة اسمها خيار بلدي أو صوب، وخيار الصوب أفضل من خيار الأرض المكشوفة».

وأكد أنّ جميع الزراعات المكشوفة، خلال الفترة الماضية، تأثرت بشكل سلبي بسبب انخفاض درجات الحرارة ووصولها لمرحلة الصقيع، إذ إن درجات الحرارة المنخفضة دون التجمد أثرت بالسلب، «الصقيع درجات الحرارة بتتراوح من 2 لـ5 درجة مؤية، وجميع الزراعات في الأرض المكشوفه حدث لها تأثير سلبي، ومن هنا جائت أهمية الصوب الزراعية في المحافظة على النباتات بتعديل الجو بداخل النبات وحمايتها من الاضطرابات الجوية».