«8 الصبح» يحتفي بذكرى استعادة طابا.. إرادة سياسية وانتصار قانوني

احتفى برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، بذكرى استعادة مدينة طابا، الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

دحض الرواية الإسرائيلية

لعبت مصر دورًا كبيرًا وضخمًا في جمع الوثائق التي تدحض الرواية الإسرائيلية، فاستعادة مدينة طابا لم يكن بالأمر السهل، وقدّمت وزارة الخارجية، خلال فترة المفاوضات في ذلك الوقت، 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصري والبريطاني والتركي، كما قدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلي نفسه تثبت تبعية المدينة للأراضي المصرية.

مصر خاضت معركة صعبة لاستعادة طابا

وقدّمت إسرائيل 6 خرائط فقط أمام هيئة التحكيم الدولية، كي تثبت ملكيتها لمدينة «طابا»، ورغم الفرق الكبير في عدد الوثائق إلا أن الأمر لم يكن كافيًا لحسم القضية لصالح مصر، واضطرت مصر لتكثيف جهودها الدبلوماسية لإظهار الحقيقة وتفنيد الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضي سيناء.

وواجه الفريق القانوني المخصص للدفاع عن الأراضي المصرية أمام هيئة التحكيم الدولية، صعوبات كثيرة، على رأسها أن هذا الجزء من الأراضي المصرية كان موقعًا للقوات الدولية في مرحلة ما بعد العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، لتستطيع مصر بعد ذلك إعلان طابا رسميًا جزءا من أراضيها، ورفع العلم المصري عليها عام 1989.

الإعلامية هبة ماهر: طابا شبر غالي علينا

وهنّأت الإعلامية هبة ماهر، المشاهدين بمناسبة ذكرى استعادة طابا عام 1989، قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين، رفع العلم المصري على طابا، شبر غالي أوي على كل مصري فينا، إرادة سياسية تجسدت من خلال التصميم ومن خلال مقولة مهمة تجسدت وبانت أوي بالنسبة لنا يوم 19 مارس».

وتابعت: «من 33 سنة تم رفع العلم المصري على طابا بعد معركة قانونية ودبلوماسية، وإحنا عارفين من سنة 1973 طابا فضلت موجودة، ولجأنا بعدها للتحكيم عشان نرجع حدودنا الحقيقية».

وواصلت: «كلمة السر بجانب التحكيم والنصر السياسي والعسكري كان النصر القانوني والدبلوماسي، ودة حصل من خلال إرادة سياسية وترسيم الحدود».