انطلاق فعاليات حملة ترشيد استهلاك مياه الشرب في كنيسة مطروح (صور)

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فعاليات مع الأطفال بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسى مطروح، تحت شعار «كل نقطة بتفرق» على هامش اليوم العالمي للمياه، الأسبوع الحالي تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيهات المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمياه.

ترشيد استهلاك المياه في مطروح

وانطلقت الفعاليات، اليوم الأحد، لأطفال كنيسة العذراء من خلال الأخصائيين بإدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه مطروح، بالتعاون مع مطرانية البحيرة ومطروح والمدن الغربية، بمشاركة أطفال حضانة الكنيسة، ودارت عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وعرض لوحات وأشكال للأطفال لتعريفهم بالمحافظة على مياه الشرب وأهميتها، وكيفية الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وتفاعل الأطفال مع الشرح والتوضيح عبر الوسائل غير التقليدية التي استخدمها المسؤولون في شركة مياه مطروح.

ثقافة استهلاك مياه الشرب

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، إن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، وأن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لجميع المواطنين، وأهمية غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

مبادرات لترشيد استخدام المياه بمطروح

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، أن الشركة ستطلق عددا من المبادرات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.