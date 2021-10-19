7 ضوابط لإعادة فتح دورات مياه المساجد في مطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود ضوابط لإعادة فتح دورات المياه في المساجد، مع صلاة فجر غد الأربعاء، أي بعد ساعات قليلة من الآن، مشيراً إلى أن هناك 7 ضوابط لفتح دورات المياه في المساجد التي تشرف عليها مديرية أوقاف مطروح، بالإضافة إلى إجراء حملة مكبرة لتنظيف وتعقيم دورات المياه في جميع المساجد على مستوى المحافظة، استعدادا لفتحها وفق الضوابط الوزارية التي أقرتها وزارة الأوقاف، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ضوابط تحكم فتح المساجد في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح إنه جرى وضع 7 ضوابط تنظم عملية فتح دورات المياه في المساجد على مستوى محافظة مطروح، وهي كالتالي:

- استمرار أعمال النظافة بعد جميع الصلاوات في المساجد.

- التعقيم والتطهير الدوري المنتظم للمساجد.

- فتح دورات المياه في المساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة فقط على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق أبواب المساجد.

- صلاة الجمعة يجرى فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق أبواب المساجد، على أن يكون هناك التزام في باقي صلوات يوم الجمعة بالفتح قبل الأذان بربع ساعة، والغلق فور انتهاء الصلاة مثل باقي الأيام.

- المساجد التي يوجد بها ساحات صلاة مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

- في دفتر كل مسجد يحدد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

- التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

متابعة التزام المساجد بضوابط فتح دورات المياه

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح أنه جرى تكليف لجنة المتابعة بمديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع إدارات الأوقاف في مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، والتأكد على تطبيق هذه الاشتراطات وإعداد تقرير يومي للمديرية بها بالإلتزام في المساجد وتطبيق إشتراطات وزارة الأوقاف المصرية.