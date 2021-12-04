مطروح: استقبلنا 3 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار في نوة المكنسة

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن استقبال المحافظة 3 مليارات م3 من مياه الأمطار خلال الأيام الماضية في نوة المكنسة، مشيرا إلى التعامل معها بشكل جيد من خلال الشركة وفريقها المدرب والمجهز للتعامل مع جميع حالات الطوارىء في ظل موجات الطقس السيئة التى تحدث في أى وقت.

استعدادات مطروح للسيول والأمطار

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات كبيرة داخل شركة مياه مطروح للموجات المقبلة من الطقس السيئ خلال فصلي الخريف والشتاء، والتعامل بشكل متميز مع مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح، بالتخلص من بؤر تجمعات مياه الأمطار الغزيرة في بعض الأماكن في الأحياء والمناطق السكنية، خاصة وسط المدينة بالشوارع الرئيسية وعلى الكورنيش.

معدات جديدة لمواجهة الأمطار في مطروح

وأضاف رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الشركة استعانت بمعدات وأجهزة جديدة لمواجهة تجمعات مياة السيول والأمطار بلغت قيمتها 13 مليون جنيه، وذلك لشفط المياه ورفعها من أى مكان ونقلها للإستفادة منها في الأماكن التي تحتاجها.

كيف تستفيد مطروح من مياه الأمطار؟

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم الاستفادة من طقس مطروح بحصاد مياه الأمطار في عدة قطاعات مختلفة داخل القرى والنجوع على مستوى المحافظة بمراكز المدن، من الحمام شرقا حتى السلوم غربا، مرورا بالضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، من خلال التوسع في إنشاء وحفر آبار النشو لتعظيم الإستفادة من مياه الأمطار، وتطهير الآبار الرومانية القديمة، وإنشاء خزانات مياه ضخمة لتجميع وتخزين أكبر كم من الأمطار بها، خاصة وأن أهل مطروح المقيمين في هذه المناطق يعتمدون عليها في الشرب وتربية الأغنام والماعز البرقي التى تشتهر بها مطروح وهى من أنقي السلالات، بالإضافة إلى الأبقار والإبل الصحراوية، بجانب زراعة مساحات شاسعة من الشعير والقمح على مياة الأمطار، حيث أن نستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من الأمطار ووضعنا خطة متكاملة لتعظيم الإستفادة منها تشارك فيها عدة وزارة الزراعة والرى، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، ومركز بحوث الصحراء للتنمية المستدامة في المجتمعات المحلية على مستوى المحافظة.