فرق التدخل السريع تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع مطروح «صور»

تواصل فرق التدخل السريع في محافظة مطروح، جهودها في نزح مياه الأمطار من الشوارع في مختلف المناطق السكنية، بعد الأمطار الشديدة التى شهدتها مختلف أنحاء مطروح خلال الـ24 ساعة الماضية، من مدينة الحمام شرقًا ومرورًا بالعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وحتى السلوم غربًا.

رفع حالة الطوارىء في مطروح لمواجهة الأمطار

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية خلال متابعته غرفة عمليات المحافظة للوقوف على وضع المدن التي سقطت بها أمطار، إن المحافظة مستمرة في رفع حالة الطوارىء حتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وعودة الأمور لطبيعتها بنهاية نوة الفيضة الكبرى، وأضاف أن هناك متابعة على مدار الساعة بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات بمجالس المدن الساحية، ومتابعة التقلبات الجوية في الأحياء، وعلى الطرق الدولية السريعة، والتعامل مع أي بؤر للمياه على الفور من خلال سيارات شركة مياة الشرب والصرف الصحي، والمدن، ومعدات سحب المياه بالتعاون مع الحماية المدنية، والتعامل السريع مع تجمعات المياه في جميع الأحياء، فور سقوط الأمطار لتيسير حركة المرور في الشوارع، وسهولة مرور السيارات والمواطنين.

مواجهة الأمطار في مطروح

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع فرق التدخل السريع تعمل في الشارع منذ بداية سقوط الأمطار، وهناك متابعة من الخط الساخن لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين، ويجرى التعامل معها على الفور والانتقال وسحب جميع المياه المتجمعة من الأمطار في الطرق الداخلية، والمناطق السكنية المختلفة بمدينة مرسى مطروح، والمدن الأخرى، من خلال فروع الشركة، والدفع بجميع المعدات والفنيين والمهندسين حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.