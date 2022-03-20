ماراثون رياضي لطلاب جامعة طنطا لدعم مستشفى «900 900» بمشاركة ذوي الهمم

نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، ماراثون رياضي للطلاب لدعم مستشفى «900 900» الجديد في مجمع الكليات بسبرباي، حيث أطلق الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، إشارة بدء سباق الطريق الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد مراكز شباب مصر، تحت شعار «ادعم مستشفى 900 900» بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

دعم الأنشطة ورعاية الطلاب الموهوبين

أكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية للطلاب واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة البدنية وبناء الشخصية والقيم.

وأشاد رئيس الجامعة، بمشاركة عدد 70 طالبا من ذوي الهمم في السباق، مؤكدا حرص الجامعة على استثمار طاقاتهم، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهم.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن السباق يشارك فيه 400 طالب وطالبة من كليات الجامعة، و70 من الطلاب ذوي الهمم، و300 لاعب من مراكز الشباب، إلى جانب 70 لاعبا ولاعبة من هيئات أخرى.

جوائز الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى

من جانبه، أشار الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، أنه تم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى طلاب الجامعة وذوي الهمم ومراكز الشباب والهيئات المشاركة، وكأس المركز الأول والثاني والثالث جماعي للكليات، وكذلك كأس المركز الأول لمراكز الشباب، وكأس المركز الأول من الهيئات، إلى جانب توزيع شهادات تقدير على كل اللاعبين المشاركين في السباق.