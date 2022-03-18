جامعة طنطا تقدم العلاج لــ1336 مواطنا في رأس غارب بالبحر الأحمر

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن قافلة الجامعة الطبية الشاملة تواصل أعمالها لليوم الثاني على التوالي في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موضحًا أن القافلة اليوم شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي حيث تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى.

صرف العلاج بالمجان

وأضاف «ذكي»، في بيان، أن الجامعة تستهدف من إطلاق سلسلة من القوافل الطبية الكبرى والتى وصل بعضها إلى المحافظات الحدودية لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال توفير الرعاية الصحية وصرف الدواء بالمجان للمرضى بالقرى الأكثر احتياجًا ، موضحًا أن القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بالجامعة.

أوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع ان القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لــ1336 مواطناً بالمجان وإجراء 25 عملية جراحية.

أضاف نائب رئيس جامعة طنطا، إن هذه القوافل تأتي استكمالًا لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات، موضحًا أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

القافلة ضمت 13 تخصصا

من جانبه أشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ضمت 13 تخصصا بمشاركة 23 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة طنطا، بمشاركة الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.