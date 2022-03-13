14 عرضا على مسرح جامعة طنطا ضمن الملتقى الصيفي من الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا انطلاق فعاليات الملتقى الصيفي الـ25 للفنون المسرحية لشباب الجامعة، اعتبارًا من الثلاثاء 15 وحتى 30 مارس الجاري، بمبنى الخدامات المجتمعية بكلية الآداب القديمة.

فرصة لإظهار مواهب الطلاب

وأكّد رئيس جامعة طنطا على أهمية دور الجامعة في إعداد أجيال متعاقبة قادرة على العطاء، وتنمية الإبداع وإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب لإظهار مواهبهم وممارسة إبداعاتهم، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم لكافة الأنشطة الطلابية وحرصها على تبني وتشجيع العناصر المتميزة، ودعم الأنشطة المسرحية والفنية داخل الجامعة باعتبارها القوة الناعمة، والتي تسهم في ترسيخ القيم الثقافية وغرس مشاعر الانتماء في نفوس الشباب.

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الملتقى المسرحي يمثل فرصة كبيرة لدعم واكتشاف الطلاب الموهوبين، وإتاحة الفرصة أمامهم لثقل تلك المواهب وتنميتها.

البداية من كلية الزراعة

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى المسرحي يتضمن 14 عرضا مسرحيا للطلاب من مختلف كليات الجامعة، حيث سيبدأ أولى فعالياته يوم 15 مارس الجاري بعرض مسرحي لكلية الزراعة.

وأشار الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن العروض المسرحية ستتوالى تباعًا بعرض مسرحي لكلية التربية يوم 16 مارس، والصيدلة 17 مارس، والتجارة 19 مارس، والحاسبات والمعلومات 20 مارس، والتربية الرياضية 21 مارس، وطب الأسنان 22 مارس.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم عرض مسرحية كلية التربية النوعية يوم 23 مارس، والطب البشري 24 مارس، والحقوق 26 مارس، والتمريض 27 مارس، والهندسة 28 مارس، والعلوم 29 مارس، وتختتم فعاليات الملتقى بعرض كلية الآداب يوم 30 مارس.

وقال محمد القصير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن الملتقى الصيفي الـ25 للفنون المسرحية لشباب الجامعة، تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومجلس اتحاد طلاب الجامعة على مسرح الأنشطة الطلابية بمبنى الخدامات المجتمعية بكلية الآداب القديمة.