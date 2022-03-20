إزاي تحسب علاوة يوليو الجديدة؟.. مسؤول بوزارة المالية يجيب

يبدأ تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022 -2023، مع اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، ويترقب أكثر من 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 250 ألف عامل وموظف بشركات قطاع الأعمال العام، صرف مرتبات شهر يوليو 2022، بفارغ الصبر التي ستشهد زيادات وعلاوات جديدة أعلنت عنها الحكومة في شهر يناير الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حزمة مالية بـ45 مليار جنيه

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في يناير الماضي، حزمة مالية تصل إلى نحو 45 مليار جنيه، تضاف على مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى نحو 400 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مطلع شهر يوليو المقبل.

علاوة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء منح 7% من الأجر الوظيفي علاوة دورية للعمال والموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، و13% من الأجر الأساسي كعلاوة خاصة للعمال والموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية طريقة تطبيق الزيادات الجديدة على مرتبات شهر يوليو 2022، موضحًا لـ«الوطن» أنه بالنسبة للعمال المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يجري منحهم علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف في 30 يونيو 2022: «احتساب الأجر الوظيفي في نهاية شهر يونيو المقبل للموظف، وتضاف عليه نسبة 7% من الأجر، بشرط ألا تقل قيمة تلك العلاوة عن 100 جنيه».

وأوضح المصدر أنه على سبيل المثال، إذا كان الأجر الوظيفي في نهاية يونيو 2022، 3000 جنيه تكون قيمة العلاوة الدورية الخاصة به 210 جنيهات، تضاف إلى مرتب شهر يوليو، ليصبح إجمالي ما يحصل عليه الموظف 3210 جنيهات.

علاوة 13% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وتابع المصدر بأنه بالنسبة للعمال غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيجري احتساب الأجر الأساسي لهم في نهاية شهر يونيو 2022، وإضافة 13% من قيمته على مرتبات شهر يوليو 2022: «لو أن هناك موظفًا بقطاع الأعمال العام يحصل على 4000 جنيه كمرتب أساسي، تكون قيمة العلاوة 520 جنيهًا، تضاف إلى مرتبه في شهر يوليو 2022، ليصبح 4520 جنيهًا».

وأكد المصدر أن الحد الأدنى للزيادة التي سيحصل عليها العمال والموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لن يقل عن 275 جنيهًا بالنسبة لأقل درجة وهي الدرجة السادسة، ويصل إلى 618 جنيهًا للدرجة الممتازة.