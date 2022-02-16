مدبولي: نحاول تحريك الحد الأدنى للأجور بصورة متسارعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة تحاول تحريك الحد الأدنى للأجور بصورة متسارعة إذ يجرى تحديده وفقًا لزيادة مرتبات موظفي الحكومة، مبينًا أنَّ زيادة مرتبات موظفي الدولة العام المالي المقبل قيمتها الإجمالية تصل إلى 40 مليار جنيه.

قوة الاقتصاد الأمر الوحيد الذي يحسن الدخل

وتابع مدبولي: «هذا الحديث ينعكس على القطاع الخاص الذي يجرى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات»، مشيرًا إلى أنَّ الأمر الوحيد الذي يحسّن الدخل هو قوة الاقتصاد ونموه، فكلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد زاد معه دخل المواطن.

استمرار نمو مصر بهذا المعدل «هيخلينا في حتة تانية»

وشرح مدبولي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي الآن، أن بقاء معدلات نمو لاقتصاد كما هي من أولويات الحكومة تظل معدلات النمو، إذ انَّه يجرى تقسيم زي ماهي الناتج المحلي على عدد المواطنين، وعليه فان استمرار نمو مصر بهذه المعدلات حتى 5 سنوات مقبلة «هيخلي مصر في حتة تانية.. بس ربنا يبعد عنا أي أزمات».