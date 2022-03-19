لادج لي وخيري بشارة في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

ينظم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي في دورته الـ 23، «ماستر كلاس» يقدمه المخرج الفرنسي لادج لي رئيس لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وذلك في تمام الساعة الـ11 صباحًا على المسرح الكبير في قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات التي يقام على هامش المهرجان الذي يستمر حتى 23 مارس الجاري.

ويتولى المخرج الفرنسي لادج لي رئاسة لجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، والتي تم تقسيم أعضائها إلى لجنتين فرعيتين تتولى أحداهما تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، وتتولى الأخرى بتحكيم مسابقتي الأفلام الروائية القصيرة وأعمال التحريك.

3 أفلام تسجيلية للمخرج خيري بشارة في مهرجان الإسماعيلية

وبخلاف الـ«ماستر كلاس» يشهد اليوم الثالث من مهرجان الإسماعيلية السينمائي عددًا من الفعاليات ما بين عروض الأفلام والندوات النقاشية مع صناعها بعد عرضها، ويعرض غدًا في تمام الساعة الـ6 مساءً، برنامج أفلام المخرج خيري بشارة في مركز ثقافة الإسماعيلية، ضمن برنامج الاحتفاء بالبدايات.

وتتضمن 3 أفلام تسجيلية «صائد الدبابات» عن محمد عبدالعاطي أحد أبطال حرب أكتوبر والمعروف بلقب «صائد الدبابات»، و«طبيب في الأرياف»، بالإضافة إلى «طيور النورس» الذي يوثق الحياة اليومية لمجموعة من الشباب في مراكز التدريب المهني بالإسماعيلية.

من هو المخرج لادج لي؟

حصل المخرج الفرنسي من أصول أفريقية على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي عام 2019، عن فيلمه الروائي الطويل الأول «البؤساء» وذلك بالإضافة إلى جائزة سيزار أفضل مخرج، كما ترشح الفيلم لجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي، وحصل على عدد من الجوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة.

وكان لـ «لادج لي» عددًا من التجارب مع الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة منها «365 يوما في كليشي مونفيرميل»، و«365 يوما في مالي»، حتى أن فيلم «البؤساء» قدمه كفيلم روائي قصير في عام 2017 وحصل عنه على جائزة قبل أن يحوله إلى فيلم روائي طويل.